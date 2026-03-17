Um projeto de lei pretende permitir que o pagamento de multas de trânsito de natureza leve, aplicadas em Goiânia, seja substituído por doação de sangue. O texto é de autoria do vereador e presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (sem partido). A proposta foi enviada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, se for aprovada, segue para votação.\nNa justificativa do projeto, o parlamentar argumentou que o objetivo é fortalecer as políticas públicas de saúde por incentivar a doação de sangue. Segundo Policarpo, o texto também preserva a finalidade pedagógica das sanções de trânsito, visto que não afasta a responsabilidade do motorista infrator. Além disso, à TV Anhanguera, o vereador salientou que as multas discutidas são de arrecadação municipal.\nNós não estamos mudando a regulamentação do trânsito; nós estamos modificando a forma de pagamento. A gente não está comprando bolsas de sangue. A gente está estimulando aquelas pessoas que puderem fazer doações a terem mais um mecanismo para isso”, explicou.