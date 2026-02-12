O governo federal pagou emendas de 26 goianos, entre 1º de janeiro e 10 de fevereiro de 2026. Na lista, 10 não ocupam mais cadeiras na Câmara dos Deputados ou no Senado. A União liberou, por exemplo, emenda de R$ 150 mil que foi indicada pela ex-senadora Lúcia Vânia em 2016. O valor foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Simolândia, cidade localizada no Leste goiano. A última eleição disputada por Lúcia Vânia foi em 2018, quando ela foi derrotada na tentativa de reeleição. Na época, ela era filiada ao PSB e atualmente está no União Brasil.\nO governo federal também pagou emendas dos ex-deputados federais João Campos (Podemos), de R$ 1,4 milhão; Elias Vaz (PSB), de R$ 1,3 milhão; José Mário Schreiner (MDB), de R$ 408 mil; Delegado Waldir (UB), de R$ 299 mil; Alexandre Baldy (PP), de R$ 290 mil; Vitor Hugo (PL), de R$ 288 mil; Marcos Abrão (sem partido), R$ 200 mil; Marcos Corrêa (PL), R$ 186 mil; e Lucas Vergílio (MDB), de R$ 33 mil.