O primeiro turno das eleições terminou com ao menos 20 governadores eleitos já na primeira etapa, enquanto 5 estados e o Distrito Federal terão segundo turno. É a eleição com maior número de eleitos já no primeiro turno neste século.\nAs eleições até então com mais governadores eleitos em primeiro turno foram as de 2010 (18) e 2006 (17).\nO número recorde pode ainda subir para 21, por causa de uma indefinição no Rio de Janeiro. O presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL), 37, seria eleito governador do Rio já no primeiro turno, caso os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) sejam mantidos como nulos.\nCleitinho (Republicanos) é eleito governador de Minas Gerais\nLula fala que resultado inesperado é lição e ataca Flávio Bolsonaro por Master e 'ligações tenebrosas'\nFlávio Bolsonaro fala em garantir liberdade de imprensa caso eleito