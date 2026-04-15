A Genial/Quaest mostra, em levantamento publicado nesta quarta-feira (15), que, para 39% dos entrevistados, o ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD), não é o mais moderado dos nomes que estão na disputa. Para 20%, Caiado é o mais moderado. Outros 41% não souberam ou não responderam.\nNa análise de conhecimento, potencial de voto e rejeição, 50% disseram que não sabem quem é Caiado. Outros 32% afirmaram que conhecem o ex-governador, mas não votariam nele, e 18% que sabem quem ele é e votariam no goiano para presidente.\nNa rodada de março, 51% não conheciam o goiano; 35% conheciam e não votariam; e 14% conheciam e votariam.\nPolarização\nOs principais nomes na eleição para presidente deste ano são Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL), senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dois pré-candidatos lideram grupos políticos que polarizam à esquerda e à direita, respectivamente.