Para 4% dos eleitores brasileiros, se Jair Bolsonaro (PL) não for candidato a presidente da República em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), deveria ser o candidato da direita. O dado é da Genial/Quaest, publicado nesta quinta-feira (21). Bolsonaro está inelegível até 2030.\nNa rodada anterior, de julho, Caiado havia registrado 3%. Portanto, o governador teve, em um mês, apenas variação dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais. Em março, Caiado também tinha 4% e em maio havia registrado 5%.\nDe acordo com a pesquisa publicada nesta quinta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tem o maior porcentual, de 16%. Michelle é seguida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 14%; do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 10%; do empresário Pablo Marçal (PRTB), com 6%; e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), com 5%.