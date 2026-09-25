Na reta final da campanha, o cenário da disputa para duas vagas ao Senado em Goiás segue bastante aberto segundo a nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada dos dias 20 a 23 de setembro. A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) continua em vantagem, mas manteve o mesmo índice de um mês atrás (21%).\nJá o segundo pelotão tem empate técnico de quatro nomes: os deputados federais Gustavo Gayer (PL) e Zacharias Calil (MDB) têm 13% e 12%; e o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) registram 8% cada um.\nA ex-deputada estadual Isaura Lemos (PSB) e o vereador por Goiânia Oséias Varão (PL) aparecem com 3%, cada. Cintia Dias (PSOL) tem 2%. O ex-deputado Ernesto Roller (PSDB), Guilherme Darques (UP) e o procurador da Assembleia Legislativa Iure Castro (Cidadania) não pontuaram.