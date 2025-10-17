O parecer jurídico do escritório de advocacia Manesco - incluído pelo estado de Goiás entre os documentos de defesa na ação que questiona a legalidade da parceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) para execução de obras em rodovias - classificou o modelo como “inovador”.\nO documento também defendeu que a colaboração tem amparo na legislação e será submetida a ferramentas de fiscalização. A ação direta de constitucionalidade (ADI) foi proposta pelo diretório nacional do PT ao Supremo Tribunal Federal (STF), apontando irregularidade na falta de chamamento público.\nO parecer aponta que “os arranjos jurídicos inovadores não podem ser considerados inconstitucionais ou ilegais só por não terem sido utilizados anteriormente”. “Se a experiência (do estado de Goiás) der certo, e tudo parece caminhar neste sentido, diante das informações que detemos sobre o andamento do programa, a administração brasileira terá descoberto uma nova forma de atuar dentro dos marcos legais e constitucionais estabelecidos”, aponta. O texto afirma que este eventual resultado “não é pouco, no contexto de ineficiência que o setor público de infraestrutura vivencia”.