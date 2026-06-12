A adesão de primos, sobrinhos-netos e tios-avôs de servidores públicos a planos de saúde do Ipasgo, como dependentes, seguirá as mesmas tarifas atualmente cobradas pelas novas modalidades de contratação, lançadas pelo instituto em abril de 2025. Os valores variam de R$ 214,68 até R$ 1.234,47, a depender da idade do futuro dependente (veja a tabela ao lado).\nA inclusão de parentes de quarto grau como dependentes no Ipasgo Saúde será possível a partir da apreciação de projeto de lei do governo estadual, enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Caso aprovada, a medida, no entanto, ainda dependerá da sanção do governador Daniel Vilela (MDB) e da regulamentação pelo próprio Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde).