O deputado federal Professor Alcides (PL) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD) mantiveram atuações parlamentares em favor das próprias empresas e de seus segmentos de atuação privada ao longo das últimas duas legislaturas na Câmara dos Deputados e no Senado. Os dois representantes goianos atuam como empresários em diferentes setores econômicos e apresentaram propostas de projetos de lei, emendas e relatórios com mudanças na legislação em benefício próprio.\nOs dois parlamentares tentaram realizar as alterações, mas nenhuma delas teve efeito prático, seja por rejeição das medidas durante votações no Congresso Nacional ou por paralisação na tramitação das matérias. As atuações do deputado e do senador foram registradas em levantamento publicado nesta segunda-feira (12) em reportagem do portal UOL.