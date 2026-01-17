Integrantes da bancada goiana no Congresso Nacional defendem o pagamento de despesas referentes ao mandato com recursos públicos por meio da cota para o exercício da atividade parlamentar e negam que haja falta de fiscalização sobre o destino dos recursos. Como informado pelo POPULAR, o valor utilizado por deputados federais e senadores eleitos por Goiás teve aumento desde o início da atual legislatura, com pico em 2024, ano de disputa das eleições municipais.\nA cota parlamentar define o pagamento mensal em dinheiro de despesas de deputados e senadores, a partir de recursos do orçamento público, para cobrir despesas ligadas diretamente ao mandato. A verba é aplicada para compra de passagens aéreas, hospedagens, alimentação, manutenção de escritórios políticos e contratação de consultorias, por exemplo. O recurso extra já gerou investigações da Polícia Federal.