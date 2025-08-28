O senador Wilder Morais (PL), o deputado federal Daniel da Agrobom (PL) e o ex-parlamentar Elias Vaz (PSB) afirmam que não possuem “emendas pix” com irregularidades. As lideranças políticas refutaram qualquer envolvimento de suas indicações com possível apuração da Polícia Federal (PF) após as determinações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nNo domingo (24), Dino estabeleceu que o Tribunal de Contas da União (TCU) identifique, por estado, no prazo de 10 dias, 964 emendas pix que ainda estão sem plano de trabalho, indicadas entre 2020 e 2024. Em abril, o ministro já havia determinado que estados e municípios incluíssem os documentos no sistema federal.\nWilder, Agrobom e Elias apoiam seus argumentos em um relatório atribuído à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados sobre a atual situação das emendas pix que não tiveram planos de trabalho enviados ao TransfereGov. O documento indica que apenas 12 planos de trabalho não foram apresentados em indicações para Goiás e que não há emendas dos três.