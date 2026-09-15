Técnicos observam a paisagem, que deverá ganhar um teleférico (Diomício Gomes / O Popular)\nO Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan), no sudeste de Goiás, deve ser terceirizado à iniciativa privada para modernização turística e a conservação ambiental, conforme um ato justificativo de concessão publicado no Diário Oficial de Goiás nesta terça-feira (15). A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) prevê no documento melhorias como a implantação de um teleférico e a construção de um novo acesso ao Rio Quente.\nO pacote de obras também descreve a construção de um restaurante, a instalação de mirantes em diversas áreas, a reforma, o restauro e o paisagismo do portal de entrada, além da readequação e do reparo de várias trilhas ecológicas.\nNo documento, a pasta destacou que a concessão não implica privatização, venda ou alienação do patrimônio natural. O modelo estabelece que o Estado de Goiás continuará como proprietário de todos os bens móveis e imóveis que integram a unidade de conservação, concedendo à empresa vencedora da concorrência apenas o direito de uso e exploração dos serviços turísticos pelo período de 35 anos.