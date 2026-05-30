A elaboração das listas de pré-candidatos a deputado federal e estadual pelos partidos em Goiás conta com a aposta na presença de influenciadores digitais, com o objetivo de atrair votos e ampliar bancadas. Os dirigentes das siglas ouvidos pela reportagem elencam nomes surgidos nas redes sociais e avaliam que o convencimento dos “influencers” funciona para conquistar audiências segmentadas e confirmar “puxadores de votos” de baixo custo, já que dependem menos de recursos do fundo eleitoral.\nEntre as legendas da base do governador Daniel Vilela (MDB), que conta com a maior estrutura de campanha para a disputa deste ano, a estratégia digital é adotada, principalmente, por partidos menores de centro, na tentativa de fazer frente aos mandatários que buscam a reeleição na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e aos ex-auxiliares candidatos.