O governador Ronaldo Caiado (UB) completou no último ano o total de 1.048 vetos a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), destinados a matérias de autoria dos deputados estaduais. O número de 126 vetos, registrado em 2025, manteve a média de anos anteriores, mas a maior quantidade de impedimentos do Executivo a matérias parlamentares ocorreu em 2023, quando houve 283 manifestações contrárias do governo estadual (veja quadro).\nApesar da continuidade do alto número de vetos no último ano, as insatisfações de deputados, principalmente integrantes da base aliada ao Palácio das Esmeraldas, foram controladas ao longo de 2025, principalmente por acompanhamento direto da Secretaria de Relações Institucionais (Serint). Depois de reclamações públicas dos governistas, principalmente nos primeiros anos do segundo mandato de Caiado, os vetos passaram a ser anunciados antecipadamente pelo Executivo aos autores de cada projeto entendido como inconstitucional.