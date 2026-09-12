Enquanto os candidatos ao governo se dividem entre a tentativa de nacionalização do discurso e o silêncio, os principais postulantes ao Senado passaram a incluir o debate sobre a crise de credibilidade do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os temas obrigatórios da campanha. Com maior ou menor espaço em discursos e publicações nas redes sociais, todos os nomes na disputa pelas duas vagas de Goiás na Casa abordam o assunto e são unânimes em garantir apoio aos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo.\nEspecialistas ouvidos pelo POPULAR definem que a pauta ideológica e a mobilização do eleitorado, principalmente da fatia bolsonarista, serão “decisivos” na reta final antes da votação, em 4 de outubro. “Com certeza, esse debate vai ser um ponto importante para o Senado. Essa eleição, apesar de ser majoritária, sofre impactos diretos, assim como a disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados, dessa inflamação bolsonarista”, avalia o professor da PUC/GO, Pedro Pietrafesa.