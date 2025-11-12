Com a confirmação do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), de que o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026 será ajustado para garantir que cada vereador indique R$ 5 milhões em emendas impositivas, a tendência apontada pelos parlamentares é de que as pautas orçamentárias da Prefeitura vão finalmente destravar na Câmara Municipal, com prioridade à tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).\nAntes da confirmação da mudança no valor das emendas, os vereadores vinham dizendo que só seria possível tocar a LOA com a certeza de que o Paço iria aumentar o montante destinado para as emendas. A LDO, que serve de base para a LOA, chegou em 12 de agosto à Câmara, foi retirada em setembro em virtude de impasses, e retornou com alterações em 21 de outubro.\nO substitutivo da LDO recebeu relatório favorável da Procuradoria-Geral da Câmara nesta terça-feira (11) e já foi encaminhado de volta para a análise da Comissão Mista, colegiado responsável pela análise inicial da matéria.