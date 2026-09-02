A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) retomará nesta quarta-feira (2) a votação da Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que pretende ampliar as possibilidades de destinação das emendas impositivas pelos deputados estaduais. A matéria inclui os consórcios municipais entre os possíveis destinatários das verbas orçamentárias direcionadas pelos parlamentares, mas não encontrou quórum mínimo em plenário durante a primeira tentativa de apreciação, realizada nesta terça (1).\nEm tramitação desde março, a matéria ficou paralisada na Casa até a última quarta-feira (26), quando foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Apesar das mudanças no regimento interno para flexibilizar as regras de participação dos deputados durante o período eleitoral, apenas 18 parlamentares registraram voto, com 17 favoráveis e uma abstenção. As votações de PECs exigem mínimo de 25 votos para ter validade. Assim, a avaliação foi adiada para a sessão ordinária híbrida desta quarta.