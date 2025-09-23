Pautada para ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal na próxima quarta-feira (24), a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem já conta com posicionamentos contrários de ao menos dois senadores goianos: Jorge Kajuru (PSB) e Pedro Chaves (MDB), sendo que Wilder Morais (PL) ainda não se manifestou sobre a matéria.Apesar de estar licenciado do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD) também manifestou que é contra a PEC. Ele é vice-presidente da CCJ, enquanto Kajuru é suplente do Bloco Parlamentar formado por PSB e PSD. Chaves, senador em exercício, não vota no colegiado. “A PEC tira do Judiciário a autonomia para julgar parlamentares e - completo absurdo - até presidentes de partidos políticos. É antidemocrático, cria uma categoria de cidadãos diferentes dos demais brasileiros”, escreveu Kajuru em um post publicado em suas redes sociais. Segundo informou a jornalista Cileide Alves, em seu quadro na Trilha da Política, na CBN Goiânia, nesta segunda-feira (22), Vanderlan disse que conversou com o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), com outros colegas e afirmou que a PEC será derrotada na quarta.Levantamento do jornal O Globo, no domingo (21), mostrou que 46 dos 81 senadores se declaram contrários à medida, e apenas seis afirmam ser favoráveis. Para que seja promulgada, a PEC precisa de ao menos 49 votos em plenário e passar por dois turnos de votação, após a análise da CCJ. Ainda segundo O Globo, 17 dos 27 integrantes do colegiado disseram que votarão contra a PEC. Wilder foi um dos parlamentares que não responderam ao levantamento. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) é o relator da PEC. Além de manifestar contrariedade ao texto, ele afirmou que a proposta provocou “indignação nacional” e mobilizou a sociedade e partidos de esquerda nas manifestações de domingo (22).