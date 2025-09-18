A possível aplicação automática de novas imunidades de deputados federais e senadores aos deputados estaduais de todo o Brasil gerou burburinho entre parlamentares na Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO), nesta quarta-feira (17). Os deputados mantêm discrição sobre o tema, mas tiveram avaliações positivas sobre a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3, de 2021, que dificulta a abertura de processos criminais contra os integrantes das duas Casas Legislativas em Brasília.\nA chamada PEC da Blindagem, como foi apelidada, estabelece que a Justiça só poderá processar penalmente os parlamentares com prévia autorização dos próprios deputados ou senadores, a depender de cada caso. Apesar de haver citação expressa dos deputados estaduais, a extensão do benefício aos estados ocorre por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2023, a Corte definiu que as imunidades previstas na Constituição também valem para os deputados locais.