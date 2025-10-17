O plenário da Assembleia Legislativa (Alego) aprovou, por unanimidade e em votação a jato, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia os tipos de cargos e o número de cidades em que os deputados podem assumir a função de secretário municipal. Até agora, os parlamentares só poderiam se licenciar sem perder o mandato para ocupar postos na Prefeitura de Goiânia. Com a promulgação da PEC, o número será ampliado para 24 cidades que cumprem o novo critério de ter no mínimo 50 mil habitantes.\nA proposta, de autoria conjunta dos deputados Karlos Cabral (PSB) e Julio Pina (SD), recebeu 27 votos favoráveis em sessão extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (16). A apreciação relâmpago contou ainda com apresentação e confirmação de emenda do líder do governo, Talles Barreto (UB), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), além da votação em primeiro turno em plenário.