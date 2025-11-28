Um dia depois de serem confirmados de forma unânime pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia, dois projetos de lei de autoria da Prefeitura tiveram votações divergentes ao passarem pelo primeiro turno em plenário nesta quinta-feira (27). Enquanto foi aprovado - com apenas o voto contrário de Fabrício Rosa (PT) - o projeto que institui o Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (Pafie), que possibilita a execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, por outro lado, a análise do projeto que altera o Código Tributário Municipal para ampliar a finalidade da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip) foi interrompida após pedido de vista do vereador Lucas Vergílio (MDB).A proposta autoriza que os recursos da Cosip também financiem sistemas de monitoramento voltados à segurança e preservação de logradouros públicos. O texto muda artigos do Código Tributário e mantém a contribuição como cobrança mensal sobre imóveis edificados ou não. Entre os pontos centrais para os vereadores está o artigo 320, que redefine a base de cálculo da Cosip: ela passa a ser o custo total do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento, ampliando a lista de despesas que podem ser rateadas entre os contribuintes. Além disso, o projeto ajusta o conceito de imóveis considerados beneficiados pela iluminação e pelo monitoramento. O artigo 319 estabelece que imóveis localizados dentro de um raio de 60 metros de um poste com luminária ou em áreas abrangidas pelo sistema de câmeras serão considerados alcançados pelos serviços e, portanto, sujeitos à cobrança.Segundo parecer da Procuradoria-Geral da Câmara, o projeto não cria novo tributo, e apenas adequa a finalidade da Cosip ao que passou a ser permitido constitucionalmente, com a adequação da legislação municipal ao novo art. 149-A da Constituição Federal, modificado pela Reforma Tributária, preservando a vinculação da receita e as regras de anterioridade tributária.Ao pedir vista, Vergílio afirmou que a proposta é vista com “bons olhos” inicialmente, mas que precisa ser “melhor discutida” justamente porque pode “pesar no bolso do cidadão goianiense”. “O artigo 320 deste projeto é muito claro quando fala que vai aumentar a base de cálculo para incluir os custos do monitoramento na Cosip. Acredito que é um projeto que a gente tem que discutir ele melhor para que não haja aumento da contribuição e pese mais um tributo no bolso do goianiense. Acredito que é um projeto fácil da gente poder ajustar se nós suprimirmos esse artigo”, afirmou o emedebista. Vitor Hugo (PL) também atacou o artigo 320 do projeto. “Projetos de lei oriundos do Executivo que torne a carga tributária goianiense maior, não vai contar com o apoio do PL, e é nesse sentido que o partido vai votar contra a matéria e se houver pedido de vistas, vamos acompanhar”.Apesar da orientação do líder do governo, Wellington Bessa (DC), pela rejeição, o pedido de vista foi aprovado com placar de 14 votos favoráveis e 9 contrários. Além de vereadores de oposição, vários governistas ignoraram a orientação do Paço - como Geverson Abel (Republicanos), Welton Lemos (SD), Lucas Kitão e Denício Trindade (ambos do UB). Houve comemoração em plenário após as vistas serem aprovadas. De acordo com o regimento interno da Câmara, o prazo máximo de pedido de vista é de 10 dias. VetoNesta quinta, o plenário derrubou o veto do prefeito Sandro Mabel (UB) ao projeto do vereador Igor Franco (MDB), ex-líder do Governo, que dá o nome Avenida PL-3 José Luiz de Freitas à atual avenida PL-3, no Setor Park Lozandes. José Luiz é pai de Igor.Na justificativa, o emedebista afirma que a proposta representa “um reconhecimento à memória de José Luiz de Freitas, que contribuiu para a valorização da história local e para o fortalecimento dos laços comunitários do Park Lozandes e de toda a cidade”. Ao vetar a matéria, Mabel alegou falta de amparo jurídico e urbanístico para a sanção. O veto foi derrubado por 21 votos a 1 - o único voto contrário foi do vereador Heyler Leão (PP).