O pleno do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) adiou, nesta quarta-feira (15), a votação do processo que trata da contratação de empresa para apoio operacional à gestão do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) após pedido de vista do conselheiro Valcenôr Braz.\nComo mostrou O POPULAR, havia expectativa de a corte de contas reverter a liminar de março que havia paralisado a contratação de empresa para gerir o Imas, a partir de pregão eletrônico realizado em janeiro pela Prefeitura de Goiânia no valor de R$ 10,63 milhões. A tendência era apontada diante da posição do conselheiro relator do processo, Humberto Aidar, que adiantou à reportagem que votaria pela revogação da liminar.\nEntretanto, durante a discussão do processo pelo pleno nesta quarta, Valcenôr questionou o valor alto da licitação e insinuou que o próprio TCM-GO poderia prestar apoio técnico, sem custos, ao Imas em vez de permitir a contratação de uma empresa de consultoria prevista no processo.