Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (27) o projeto do governo estadual que institui o Programa de Empreendedorismo, Qualificação e Integração de Soluções Financeiras, apelidado de “Pequi Bank”. O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) também avalizou, em segunda e última votação, um pacote do Executivo que reforça marcas relacionadas à segurança pública e modernização do estado, além da adequação de honorários da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitaram penduricalhos no serviço público.\nAs votações já poderiam ter ocorrido na terça-feira (26) mas não houve quórum e a sessão foi encerrada. Desde o início do ano, a Alego tem enfrentado dificuldades para manter os trabalhos nos dias em que a participação dos deputados ocorre apenas de forma presencial. Já em sessão híbrida, o plenário aprovou, por 21 votos favoráveis e 3 contrários a proposta sobre o Pequi Bank, apresentado como plataforma digital para serviços financeiros.