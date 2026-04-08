Apelidado de Pequi Bank, o banco digital a ser criado pelo governo de Goiás pode movimentar até R$ 16,7 bilhões por ano ao final de sua implantação, segundo estimativa do edital de chamamento público para contratar a instituição financeira encarregada de estruturar a plataforma. Apenas uma empresa, a Stark Bank S.A, de São Paulo, apresentou proposta na seleção, concluída em março. A assinatura do contrato deve ocorrer nos próximos dias, de acordo com a Agência de Fomento de Goiás (Goiás Fomento), que conduz o processo.\nO Pequi Bank está no pacote de projetos relacionados a inovação e tecnologia que o novo governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB) - pré-candidato à reeleição -, pretende lançar como destaque da sua gestão. O processo teve tramitação rápida na Goiás Fomento: da contratação de consultorias para estruturação do modelo até a seleção da empresa foram apenas quatro meses. O edital do chamamento foi publicado no dia 30 de dezembro de 2025.