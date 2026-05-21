A Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quarta-feira (20) o projeto enviado pelo governo estadual para criar o Programa de Empreendedorismo, Qualificação e Integração de Soluções Financeiras, apelidado de “Pequi Bank”. A matéria prevê a criação de ampla plataforma digital para a gestão e oferta de serviços, por meio de parceria com a iniciativa privada, em aplicativo que atuará com venda de produtos financeiros e cobrança de taxas.\nA proposta deve ser apreciada em duas votações no plenário nesta quinta-feira (21) e já remetida à sanção, de acordo com a expectativa de integrantes da base de apoio ao governador Daniel Vilela (MDB) na Alego.\nA partir da aprovação, o lançamento do chamado “super app” deverá ocorrer na segunda quinzena de junho, segundo previsão da Agência de Fomento do Estado de Goiás (Goiás Fomento). A divisão dos lucros gerados ainda será definida por decreto, mas vai seguir a distribuição de 50% para o estado e 50% para a empresa privada.