A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, realizada dos dias 5 a 9 de fevereiro e divulgada nesta quarta-feira (11), reforça o desafio dos pré-candidatos de centro-direita, incluindo o governador Ronaldo Caiado (PSD), de furar a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Flávio vem avançando nas intenções de voto nas últimas três rodadas e se consolida como principal opositor do petista.\nNas simulações de primeiro turno, Lula varia de 35% a 39% e Flávio, de 29% a 33%. Enquanto isso, nenhuma das outras opções chega a dois dígitos nas intenções de voto no primeiro levantamento realizado sem a inclusão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - que confirmou estar fora do páreo após a escolha de Flávio pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha.