A segunda rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa ao Senado mostra que 61% dos eleitores goianos admitem a possibilidade de mudar o posicionamento para a corrida pelas duas vagas até a votação em 4 de outubro. O número representa movimento contrário ao esperado por especialistas consultados pelo POPULAR e representa cenário aberto, com possibilidade de mudança no quadro a partir do início da campanha, no dia 16 de agosto, também influenciado pelo provável engajamento, na reta final, das militâncias ideológicas do bolsonarismo e lulismo.\nO detalhamento dos números cita que apenas 37% consideram que a escolha é definitiva e 2% não souberam responder. Além do questionamento sobre o grau de definição do voto para o Senado, o levantamento registra crescimento dos indecisos no cenário estimulado, com a apresentação dos nomes do pré-candidatos. Depois de apresentar na primeira rodada, em 30 de abril, índice de 16% dos entrevistados que não sabiam em quem votar, o estudo mostrou porcentual de 31% na pesquisa publicada em 30 de julho.