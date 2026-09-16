O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno, candidato do PT ao governo de Goiás, diz ser possível elevar a arrecadação anual do Estado em mais de 50% sem criar impostos, com medidas para impulsionar a economia e combater a sonegação. Segundo entrevistado na nova rodada de sabatinas realizada pela CBN Goiânia e pelo jornal O POPULAR com governadoriáveis, o petista chama de “pífia” a receita de R$ 54 bilhões e promete alcançar ao menos R$ 80 bilhões.\nA maior arrecadação permitirá, segundo ele, ampliar escolas em tempo integral e instituir a gratuidade no transporte público. Na saúde, Luis Cesar reafirma a proposta de pôr fim à gestão por organizações sociais (OSs) nas unidades estaduais. O petista defende a reforma tributária e afirma que Goiás tem posição estratégica para compensar o fim dos incentivos fiscais.