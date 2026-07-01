Ação autorizada pelo STF cumpre mandados em Goiás, DF e Minas Gerais (Divulgação/PF)\nA Polícia Federal cumpre mandados em Goiás referentes à 3ª fase da Operação Rent a Car – chamada de Galho Fraco II, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um esquema de desvio de recursos públicos vindos de cotas parlamentares. Segundo a jornalista Camila Bomfim, do g1 Política, a operação mira pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados.\nDe acordo com o g1, o parlamentar não está entre os alvos da operação nesta quarta (1º), mas já foi em uma etapa anterior da investigação. Os nomes dos investigados não foram divulgados; com isso, O POPULAR não conseguiu contato com a defesa deles até a última atualização desta matéria.\nSegundo a PF, as medidas judiciais foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais.