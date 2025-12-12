A Polícia Federal indiciou o deputado federal Gustavo Gayer (PL) pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato, que define desvio de dinheiro público. A investigação apura um suposto esquema de desvio de dinheiro da cota parlamentar do deputado que teria sido pago à empresa de um aliado. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar negou ter cometido qualquer irregularidade.\nA apuração da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor) avalia a possível falsificação de documentos para criação de uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), que seria destinatária de recursos a serem indicados pelo deputado. Além do político, o filho dele, Gabriel Sander Araujo Gayer, e assessores do gabinete foram incluídos no indiciamento.