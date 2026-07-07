A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (7) mandados de busca e apreensão contra Márcio Canella (União Brasil), ex-prefeito de Belford Roxo (RJ) indicado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro.\nOutro alvo da operação é o delegado Marcus Amin, ex-chefe de Polícia Civil da gestão Cláudio Castro (PL).\nA ação é a sexta fase da Operação Unha e Carne, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e tem o objetivo de desarticular suspeitas sobre uma organização criminosa que usaria postos de combustíveis para lavar dinheiro, com participação de agentes públicos.\nA reportagem enviou mensagem para Canella na manhã desta terça, mas não obteve retorno. A reportagem busca a defesa de Canella e Amin.