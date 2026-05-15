A Polícia Federal suspeita que recursos ligados a Daniel Vorcaro foram usados para financiar despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, onde ele vive desde fevereiro de 2025. Esses recursos teriam sido transferidos a um fundo sediado no Texas, nos EUA, por uma empresa chamada Entre Investimentos e Participações. O objetivo era bancar o filme “Dark Horse” (“azarão”), que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nHá a suspeita de que esse fundo seja controlado por aliados de Eduardo. A linha investigativa da PF foi divulgada inicialmente pelo site Amado Mundo e confirmada pelo jornal Folha de S.Paulo. A PF pretende entender se os recursos —que teriam sido enviados a pedido do dono do Banco Master— foram, de fato, usados para financiar o filme ou se uma parte desse dinheiro serviu para custear a vida de Eduardo no país.