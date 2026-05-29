A Polícia Federal voltou a negociar uma delação premiada com Daniel Vorcaro uma semana depois de ter rejeitado a versão inicial da colaboração do dono do Banco Master.\nOs investigadores enviaram um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso, comunicando o interesse em discutir novos termos com o ex-banqueiro.\nAinda não há um novo acordo de confidencialidade assinado entre as partes, apurou a Folha com pessoas que acompanham a investigação. O ofício da Polícia Federal afirma que, apesar da recusa, se vier outra proposta da defesa, ela será analisada.\nComo a lei não prevê um prazo, o entendimento dentro da PF é de que é um direito do investigado propor, e que os termos devem ser analisados.\nCrise do Master reaviva racha entre grupos de Flávio Bolsonaro e Michelle