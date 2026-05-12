O governador Daniel Vilela (MDB) enviou projeto de Lei Complementar à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), com pedido de urgência, para alterar a regulamentação dos honorários de sucumbência recebidos por integrantes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A matéria busca adequar as verbas recebidas pelos procuradores às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que fechou o cerco a indenizações e recursos extras que resultem em recebimento de valores acima do teto constitucional, conhecidos como “penduricalhos”.\nO texto elaborado pela PGE e encaminhado pelo Executivo altera o atual sistema de arrecadação, gestão e distribuição dos honorários, com a retirada das atribuições da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (Apeg). De acordo com a proposta, os recursos passam a ser centralizados no Fundo de Gestão de Honorários da Procuradoria-Geral do Estado (FGH/PGE), com administração pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA). As duas entidades não existem e são instituídas pelo projeto.