BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu recusar a delação premiada do ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa.\nNa decisão de arquivamento, assinada nesta quinta-feira (25), Gonet afirma que a proposta tem "reduzida utilidade e débil eficácia potencial para os fins a que deveria servir".\nCosta queria compartilhar informações sobre as negociações com o Banco Master, investigadas na operação Compliance Zero, além de outros inquéritos.