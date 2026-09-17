A coligação “Goiás que Cresce”, formada por PL e Novo, ajuizou nesta quarta-feira (16) um pedido de Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra o governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), pelo suposto cometimento dos crimes de abuso de poder político e de autoridade, além de captação ilícita de sufrágio, conhecida como compra de votos. O processo, que pede a cassação do registro de candidatura do emedebista e inelegibilidade por oito anos, será analisado pelo juiz Rodrigo de Melo Brustolin, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/GO).\nA ação da campanha do senador Wilder Morais (PL) a governador se baseia no discurso proferido por Daniel Vilela nesta terça-feira (15), em comício em Aparecida de Goiânia. Como informado pelo POPULAR, o governador atrelou a realização de obras públicas em eventual novo mandato à frente do Palácio das Esmeraldas ao resultado eleitoral nas regiões e municípios.