Integrantes da direção do PL em Goiás e aliados do senador e pré-candidato do partido ao governo estadual, Wilder Morais, trabalham na estruturação de campanha ao Executivo baseada em críticas contra o perfil do atual governador, Daniel Vilela (MDB), mas sem ataques diretos à gestão do ex-governador, Ronaldo Caiado (PSD). Os bolsonaristas goianos apostam na exploração de elementos já abordados por Wilder no evento de lançamento dos projetos da sigla em Goiás, há duas semanas, quando o parlamentar estreou o discurso de oposição e apresentou as primeiras promessas.\nA estratégia tenta consolidar o pré-candidato como alternativa ao emedebista para dar sequência à gestão bem avaliada de Caiado, com apresentação dos aspectos a serem melhorados ao mesmo tempo em que reconhece avanços alcançados em gestões anteriores. O objetivo é emplacar a ideia de que Wilder Morais teria mais “experiência de gestão” e “pulso” que Daniel Vilela para enfrentar novos desafios para prosseguir com o desenvolvimento do estado.