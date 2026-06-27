A direção do PL goiano espera reunir pelo menos 3 mil pessoas neste sábado (27), no Tattersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, no Setor Nova Vila, em evento de lançamento das pré-candidaturas do partido, com a presença do senador e postulante do partido à Presidência da República, Flávio Bolsonaro. Aliados do senador e pré-candidato ao governo estadual Wilder Morais esperam que o encontro impulsione os projetos do partido no estado, apesar dos desgastes acumulados pelo bolsonarismo nos últimos dois meses.\nPrincipais lideranças da legenda no estado, Wilder e o deputado federal Gustavo Gayer apostam que a agenda confirme um “grande evento” e represente “o maior espetáculo da direita no estado neste ano”. A organização planeja início dos discursos às 9h, com as falas dos principais pré-candidatos a deputado estadual e federal. Os nomes ao Senado, governo e vice-governadoria devem se pronunciar a partir das 10h, quando terá início o evento em torno do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro.