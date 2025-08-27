O Partido Liberal (PL) anunciou nesta quarta-feira (28) a indicação do vereador Willian Veloso para integrar a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn na Câmara Municipal de Goiânia.\nO comunicado foi feito em plenário pelo vereador Coronel Urzêda, que afirmou que oficializará a indicação por escrito, mas decidiu antecipar o anúncio. Segundo ele, a decisão ocorreu porque a Mesa Diretora não teria provocado o partido no prazo esperado. “De forma proativa, porque eu também não preciso ser provocado, estou informando”, declarou.\nMais cedo, durante a sessão, o próprio Willian Veloso havia cobrado a presidência da Casa. “Eu como líder do PL na Câmara, ainda não recebi a notificação para apresentação do nome de um dos nossos vereadores que irá compor a CEI da Limpa Gyn. Então, só pra deixar registrado, estou preocupado com o prazo que é estipulado no regimento interno. Ainda não recebi essa solicitação”, disse.