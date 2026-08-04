A convenção do PL em Goiás homologou nesta segunda-feira (03) a candidatura do senador e presidente regional da sigla, Wilder Morais, ao governo estadual, com a advogada e filha do ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende (PL), na vice. O evento, realizado na sede da legenda, em Goiânia, contou com rápida participação do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.\nO candidato não repetiu o discurso marcado por críticas ao governo liderado pelo candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), e manteve foco na apresentação do próprio perfil de engenheiro e empresário, com passagens como secretário estadual dos governos de Marconi Perillo (PSDB) e Ronaldo Caiado (PSD). Wilder Morais avançou em ataques ao principal adversário no evento realizado em Goiânia no fim de junho, com a presença do candidato a presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL), e na convenção do Novo, único partido aliado em Goiás, na última quinta-feira (30).