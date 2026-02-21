O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou nesta sexta-feira (20) o lançamento da pré-candidatura própria do senador Wilder Morais ao governo estadual, com a garantia de que a decisão conta com aval da cúpula do partido. A definição ocorreu em reunião na sede estadual da legenda e o pontapé inicial do projeto ao Executivo contou com a filiação da advogada e filha do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende, que foi apresentada como pré-candidata a vice-governadora.\nA filiação foi mantida em segredo até o anúncio por Wilder, mas um erro da equipe técnica no evento partidário antecipou o assunto, mesmo que sem o entendimento direto dos presentes. Logo no primeiro minuto de discurso do senador, o telão no fundo do auditório reproduziu fotos de momentos históricos do ex-governador, sem que qualquer menção a Iris Rezende estivesse sendo feita. As mesmas imagens voltaram ao telão durante a fala de Ana Paula.