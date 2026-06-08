A série de eventos do projeto “Rota 22”, elaborado pela direção nacional do Partido Liberal (PL) para a estruturação dos projetos regionais nas eleições de outubro, foi encerrada em Goiás em maio com baixa participação de eleitores e lideranças na maior parte das edições.\nAliados do presidente estadual da sigla, senador Wilder Morais (PL), rejeitam que haja “lentidão” nos trabalhos de pré-campanha e acreditam no engajamento da “base ideológica”, formada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a partir do início do processo eleitoral, em agosto.\nAs oficinas e seminários organizados pelo PL em Goiás foram iniciados em dezembro de 2025, duas semanas depois de reunião entre as principais lideranças e pré-candidatos da legenda, na casa de Wilder Morais, em Goiânia, em que houve cobrança por maior movimentação em torno da pré-candidatura do senador ao governo estadual. A realização de 21 eventos, ao longo dos últimos seis meses, no entanto, ocorreu em meio à divisão interna entre os grupos de Wilder e do deputado federal Gustavo Gayer, que divergiram sobre chapa própria ou aliança com a base do governador Daniel Vilela (MDB).