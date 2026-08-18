Os planos de governo dos principais candidatos a governador de Goiás apresentam diagnósticos semelhantes e coincidem em parte das propostas para enfrentar os maiores problemas da gestão estadual. A reportagem analisou os documentos entregues à Justiça Eleitoral pelos postulantes no registro de candidaturas à luz das principais demandas apontadas pelos eleitores na última pesquisa Quaest, divulgada em julho: saúde, segurança pública e infraestrutura.\nNa saúde, os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto - o governador Daniel Vilela (MDB), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), o senador Wilder Morais (PL) e o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) - apontam a redução das filas e a ampliação da regionalização como prioridades para a área.\nOs três primeiros prometem tabela estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), com oferta de valores maiores a prestadores para ampliar a capacidade de atendimento. Já Luis Cesar pretende reduzir a gestão por organizações sociais (OSs) nas unidades de saúde. Eles também têm propostas convergentes em uso de tecnologia na área.