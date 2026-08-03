Na reta final das convenções partidárias, o Mobiliza confirmou chapa proporcional na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e oficializou o apoio às pré-candidaturas majoritárias da base do governo. Mas, por outro lado, o Podemos, que lançou os candidatos a deputado estadual e federal, adiou a definição de apoio ao projeto de reeleição do governador Daniel Vilela (MDB) sob a alegação de aguardar a oficialização do ex-senador Luiz do Carmo (PSD) como vice na chapa governista.\nNos dois atos, realizados na manhã de sábado (1º), o governador esteve presente e reiterou, nos discursos, pedido de apoio e “unidade” em torno das pré-candidaturas majoritárias, elogiou as chapas formadas, fez acenos aos aliados com promessas, caso reeleito, e novamente dedicou boa parte do tempo para destacar que dará “continuidade” às ações iniciadas ou implementadas pela gestão do antecessor, Ronaldo Caiado (PSD) - lançando mão também de alfinetar futuros adversários no pleito estadual, sem citar nomes, em comparações de obras do governo Caiado com administrações anteriores.