O Podemos oficializou, em convenção estadual realizada neste sábado (1º), a chapa de candidatos a deputado estadual e federal, mas adiou a definição sobre o apoio às candidaturas majoritárias na disputa para a próxima terça-feira (4), na véspera do fim do prazo para as convenções partidárias.\nO presidente estadual do Podemos, deputado federal Glaustin da Fokus, afirmou ao POPULAR que o adiamento da decisão de apoio majoritário é devido à expectativa da sigla de oficializar o ex-senador Luiz do Carmo (PSD) como vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB).\n"A nossa torcida é para que o Luiz do Carmo seja oficializado vice do Daniel, e é por isso que nós deixamos a majoritária em aberta. A razão é exatamente essa. O Luiz do Carmo é o único que tem espólio de partido e de evangélico. Nosso apelo ao governador é que olhe e analise tudo isso, e também (é o apelo) aos nossos candidatos a senadores", disse Glaustin.