O senador Wilder Morais, candidato do PL ao governo estadual, afirma que pretende rever contratos e retirar radares de rodovias estaduais caso considere os equipamentos “exagerados”. Segundo ele, a arrecadação do Detran-GO com o que classificou de “indústria da multa” será utilizada para custear procedimentos e reduzir a fila de espera na área da saúde.\nÚltimo entrevistado na nova rodada de sabatinas realizada pela CBN Goiânia e pelo jornal O POPULAR com governadoriáveis, Wilder defendeu a criação de uma Secretaria de Terras Raras para incentivar a industrialização da cadeia mineral goiana. O candidato comentou a pouca relevância da área ambiental em seu plano de governo, alegando que “o agronegócio é um parceiro do meio ambiente”.\nO POPULAR publica ao longo desta semana a íntegra das entrevistas com os candidatos, sabatinados por ordem alfabética. Os vídeos das sabatinas estão disponíveis no site do jornal e no perfil no YouTube.