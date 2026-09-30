No último debate entre os candidatos ao governo de Goiás antes do primeiro turno das eleições, promovido pela TV Anhanguera nesta terça-feira (29), a polarização nacional ganhou espaço nos quatro blocos do programa, em estratégias dos postulantes para explorar o embate entre direita e esquerda também no estado. Na apresentação de propostas, saúde, inovação, segurança pública e efeitos da reforma tributária em Goiás foram temas preferenciais dos candidatos.\nGovernadoriáveis do PT e do PL, o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno e o senador Wilder Morais, reforçaram a associação de seus nomes aos dos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Já o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) fez aceno aos bolsonaristas ao afirmar que Wilder deve continuar no Senado para defender as pautas da direita em vez de entregar quatro anos de mandato à mulher do senador Vanderlan Cardoso (PSD), Izaura Cardoso (PL), sua primeira suplente. Disse ainda que Flávio será eleito e que precisará contar com o aliado no Congresso.