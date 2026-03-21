A consolidação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) como os principais nomes da disputa pela presidência da República neste ano demonstra, segundo cientistas políticos, que a terceira via dificilmente terá fôlego para se tornar competitiva. Representante deste grupo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), chega diante de momentos decisivos do calendário eleitoral como um nome improvável.\nCaiado migrou do União Brasil para o PSD, após seu antigo partido demonstrar resistência em ter uma candidatura própria. O anúncio foi feito em janeiro, mas a mudança efetiva ocorreu na semana passada. O PSD tem outros dois pré-candidatos, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Júnior.\nNas últimas semanas, cresceu o entendimento no meio político de que Ratinho deve ser escolhido para a disputa nacional, após lideranças do partido demonstrarem preferência pelo paranaense. A decisão oficial deve ser anunciada até o final deste mês. Ratinho está no partido há mais tempo.