O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), admitiu, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), que o Legislativo cometeu um erro ao aprovar, no fim de 2024, uma emenda jabuti (sem relação com o texto original) que permite o adensamento na região da Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás e no Setor Leste Universitário. Na época, a modificação foi anexada pela então vereadora Sabrina Garcez (Republicanos) a um projeto de lei do Executivo que tinha como objeto regras relacionadas à Habitação de Interesse Social (HIS).\n“A Câmara Municipal precisa ter a sensibilidade de entender que em alguns momentos ela erra. Eu à época era o contrário. Acho que os vereadores agora também entenderam a necessidade dessa revogação, porque é algo que é ruim para a cidade e para a região. Nenhum morador daquele local deseja esse adensamento e a Câmara Municipal tem que ser a ressonância do que é a sociedade. Se a sociedade não deseja algo, ela tem que ter a humildade de voltar atrás, admitir o erro e fazer a correção”, afirmou Policarpo.