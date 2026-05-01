Na esteira das recentes reclamações do prefeito Sandro Mabel (UB) sobre o ritmo de tramitação dos projetos do Executivo na Câmara Municipal de Goiânia, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o presidente do Legislativo, Romário Policarpo (Cidadania), pediu para avocar, nesta quinta-feira (30), a proposta de lei complementar enviada pelo prefeito no fim do ano passado que prevê a atualização da remuneração dos conselheiros tutelares da capital.\nEntretanto, horas depois da solicitação de avocamento, Policarpo voltou atrás e fez novo pedido para cancelar o procedimento. O mecanismo, previsto no regimento interno, é prerrogativa do presidente da Câmara, que pode utilizá-lo para trazer para si a responsabilidade de dar andamento a uma matéria que se encontra em alguma comissão, geralmente para acelerar a votação definitiva ou destravar impasses na tramitação.